Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Le Conseil des Chargeurs (COC-TCHAD) valide ses ambitions pour 2026


Alwihda Info | Par - 16 Janvier 2026


Sous la présidence du Dr Mahmoud Ali Seid, le Conseil d’Administration du COC-TCHAD a adopté le budget et le plan d'action de l'année 2026. Entre bilan positif de l'exercice écoulé et nouvelles orientations stratégiques, l'institution se positionne comme le moteur de la logistique nationale.


Tchad : Le Conseil des Chargeurs (COC-TCHAD) valide ses ambitions pour 2026


 

Le mercredi 14 janvier 2026, le siège du Conseil des Chargeurs du Tchad a vibré au rythme de sa session ordinaire annuelle. Un rendez-vous crucial pour cet organe pivot qui assure la défense des intérêts des importateurs et exportateurs tchadiens dans un pays enclavé où la maîtrise des coûts de transport est une priorité vitale.




Un satisfecit général pour l'exercice 2025


L'ouverture des travaux a été marquée par l'examen du rapport d'activités 2025. Les administrateurs ont salué à l'unanimité les « progrès notables » réalisés par la Direction Générale. La gestion rigoureuse et les réformes engagées ont permis d'améliorer la fluidité des corridors de transport, malgré un contexte régional parfois complexe.




Cap sur 2026 : Budget et programme d'action


Le cœur de la session a porté sur l'avenir immédiat de l'institution. Les points suivants ont été adoptés :

  • Le Budget 2026 : Conçu pour soutenir les ambitions de modernisation des infrastructures logistiques.

  • Le Programme d'activités : Il met l'accent sur le renforcement des capacités des chargeurs, la digitalisation des procédures et l'optimisation des plateformes de fret.



Le Président du Conseil d’Administration (PCA), Dr. Mahmoud Ali Seid, a souligné l'esprit de responsabilité et de bonne gouvernance qui a prévalu durant les échanges, réaffirmant l'engagement du Conseil à accompagner chaque étape de cette feuille de route.




Un enjeu stratégique pour le développement national


En tant qu'acteur central du secteur des transports, le COC-TCHAD joue un rôle de facilitateur essentiel. En validant ces orientations, le Conseil d'Administration garantit une meilleure compétitivité des produits tchadiens sur les marchés internationaux et une réduction des coûts de passage portuaire pour les produits de première nécessité.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 15/01/2026

Tchad : une importante quantité de produits prohibés saisis et incinérés par la Police nationale

Tchad : une importante quantité de produits prohibés saisis et incinérés par la Police nationale

Tchad : atelier de restitution et de validation de l'étude sur le mécanisme de micro assurance agricole Tchad : atelier de restitution et de validation de l'étude sur le mécanisme de micro assurance agricole 15/01/2026

Populaires

Portrait : Hafiz Abdelkerim Kourda, un parcours dédié à l’éducation tchadienne

15/01/2026

Tchad : ouverture des travaux de la 13ème revue annuelle du programme national d’éradication du ver de Guinée

15/01/2026

Tchad : au Borkou, une mission du PRAPS et de l’ANATS pour enrôler les éleveurs pasteurs

15/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 14/01/2026 - Achta Mahamat

Tchad : l’amour aujourd’hui, engagement ou consommation ?

Tchad : l’amour aujourd’hui, engagement ou consommation ?

La transition énergétique africaine offre des opportunités La transition énergétique africaine offre des opportunités 13/01/2026 - NJ Ayuk

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter