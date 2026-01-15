Tchad : Le Conseil des Chargeurs (COC-TCHAD) valide ses ambitions pour 2026

Le mercredi 14 janvier 2026, le siège du Conseil des Chargeurs du Tchad a vibré au rythme de sa session ordinaire annuelle. Un rendez-vous crucial pour cet organe pivot qui assure la défense des intérêts des importateurs et exportateurs tchadiens dans un pays enclavé où la maîtrise des coûts de transport est une priorité vitale.









Un satisfecit général pour l'exercice 2025



L'ouverture des travaux a été marquée par l'examen du rapport d'activités 2025. Les administrateurs ont salué à l'unanimité les « progrès notables » réalisés par la Direction Générale. La gestion rigoureuse et les réformes engagées ont permis d'améliorer la fluidité des corridors de transport, malgré un contexte régional parfois complexe.









Cap sur 2026 : Budget et programme d'action



Le cœur de la session a porté sur l'avenir immédiat de l'institution. Les points suivants ont été adoptés :



Le Budget 2026 : Conçu pour soutenir les ambitions de modernisation des infrastructures logistiques.

Le Programme d'activités : Il met l'accent sur le renforcement des capacités des chargeurs, la digitalisation des procédures et l'optimisation des plateformes de fret.





Le Président du Conseil d’Administration (PCA), Dr. Mahmoud Ali Seid, a souligné l'esprit de responsabilité et de bonne gouvernance qui a prévalu durant les échanges, réaffirmant l'engagement du Conseil à accompagner chaque étape de cette feuille de route.









Un enjeu stratégique pour le développement national



En tant qu'acteur central du secteur des transports, le COC-TCHAD joue un rôle de facilitateur essentiel. En validant ces orientations, le Conseil d'Administration garantit une meilleure compétitivité des produits tchadiens sur les marchés internationaux et une réduction des coûts de passage portuaire pour les produits de première nécessité.

