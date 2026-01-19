Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : Les autorités de la province du Moyen-Chari rassurent la population de Korbol face à la crise sécuritaire


Alwihda Info | Par Alwihda - 19 Janvier 2026


Face à la dégradation de la situation sécuritaire dans le département de Korbol, les autorités administratives et militaires ont effectué une mission de terrain afin de ramener le calme et de rassurer les populations.


Tchad : Les autorités de la province du Moyen-Chari rassurent la population de Korbol face à la crise sécuritaire
Ce lundi 19 janvier 2026, le Délégué général du Gouvernement auprès de la province du Moyen-Chari, Abdraman Ahmat Bargou, s’est rendu dans le département de Korbol, accompagné des forces de défense et de sécurité. L’objectif de cette descente était de constater la réalité sur le terrain, d’écouter les préoccupations des habitants et de renforcer les actions en faveur du retour de la paix.

À son arrivée, la délégation a été accueillie par le Chef d’État-Major Général des Armées, 1er Adjoint, Mahamat Souleyman Ali, ainsi que par d’autres responsables militaires. Une rencontre élargie s’est tenue avec les chefs traditionnels, les responsables religieux, les notables, les jeunes et les femmes du département. Les échanges ont porté principalement sur les questions de sécurité, de cohésion sociale et de développement local.

Dans son intervention, Abdraman Ahmat Bargou a appelé la population au calme et au respect de l’ordre public. Il a souligné que la paix demeure une condition essentielle au développement du département. Il a également insisté sur l’importance du dialogue pour mettre fin aux violences et a exhorté les habitants à collaborer étroitement avec les forces de défense et de sécurité afin de neutraliser les individus qui troublent la quiétude sociale.

De son côté, le commandant de la Force mixte Tchad–République centrafricaine, le général Moubarak Abakar Nassour, a rappelé que la mission des forces présentes dans la zone est de protéger les populations et de garantir la stabilité. Il a invité l’ensemble des citoyens à privilégier l’unité, la paix et le vivre-ensemble.

Prenant la parole à son tour, le Chef d’État-Major Général des Armées, 1er Adjoint, Mahamat Souleyman Ali, a adressé un message particulier aux parents dont les enfants ont rejoint des groupes armés. Il les a encouragés à convaincre ces derniers de déposer les armes et de revenir sans crainte afin d’engager des discussions, tout en rassurant la population sur la détermination de l’armée à assurer la sécurité partout et en permanence.

La population de Korbol a salué la visite des plus hautes autorités civiles et militaires. Les habitants se disent désormais prêts à soutenir les efforts de paix et à coopérer avec les forces de défense et de sécurité pour un retour durable à la stabilité.


