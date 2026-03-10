Alwihda Info
TCHAD

Tchad : à Abéché, lancement de la 3ᵉ édition de la compétition de lecture du Saint Coran


Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 11 Mars 2026



Tchad : à Abéché, lancement de la 3ᵉ édition de la compétition de lecture du Saint Coran
La mosquée Mouas Ibni Djabal, située dans le quartier Ardal Habayib du 4ᵉ arrondissement de la ville d’Abéché, a servi de cadre le mardi 10 mars 2026 au lancement officiel de la 3ᵉ édition de la compétition de lecture du Saint Coran.

L’événement est organisé par l’association Amdaradir Bienfaisance, en collaboration avec le Conseil national des Affaires islamiques du Ouaddaï. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le président du Conseil provincial du Ouaddaï, Youssouf Mahamat Youssouf, qui a donné le coup d’envoi de cette édition.

La compétition réunit 240 participants issus de différentes écoles coraniques de la ville d’Abéché, dont 120 garçons et 120 filles. Selon le président du comité d’organisation, Allal Adam Charif, cette troisième édition vise à encourager et motiver les mémorisateurs du Saint Coran à poursuivre leur quête d’excellence. Il a également rappelé que l’éducation constitue un axe prioritaire pour l’association Amdaradir Bienfaisance.

De son côté, la vice-présidente de l’association, Dr Mahadié Outman Issa, a réaffirmé l’engagement de l’organisation à œuvrer pour le bien-être de la population à travers des initiatives sociales et éducatives concrètes. Prenant la parole à son tour, le président du Conseil national des Affaires islamiques du Ouaddaï, Cheikh Abdoulaye Issakha Mouhadjir, a salué cette initiative, rappelant que le Tchad est reconnu pour le grand nombre de ses mémorisateurs du Saint Coran.

Lançant officiellement la compétition, Youssouf Mahamat Youssouf a félicité les organisateurs pour cette initiative qu’il qualifie de louable. Il a adressé ses encouragements aux compétiteurs et les a exhortés à donner le meilleur d’eux-mêmes afin d’honorer la parole du Saint Coran. Il a également souligné l’importance de la mémorisation du Coran dans la formation spirituelle et intellectuelle des jeunes.


