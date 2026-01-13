Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : au Guéra, lancement d'une formation en entrepreneuriat vert à Mongo


Alwihda Info | Par Saleh Hassan - 13 Janvier 2026



Tchad : au Guéra, lancement d'une formation en entrepreneuriat vert à Mongo
La ville de Mongo a accueilli ce matin à Gadjira, le lancement officiel d'un programme ambitieux de formation en entrepreneuriat vert axé sur la valorisation des déchets organiques.

Cette initiative, qui s'inscrit dans une dynamique de promotion de l'emploi durable, concerne 100 bénéficiaires qui seront accompagnés durant trois mois.

Lors de la cérémonie d'ouverture, les formateurs Habib Tidjani Ali, représentant du collectif, et Ali Bada, point focal de l'université de Mongo, ont tour à tour pris la parole pour expliquer les objectifs de cette formation. Celle-ci vise à doter les participants des compétences nécessaires pour transformer les déchets organiques en sources de revenus, tout en contribuant à la protection de l'environnement.

Le programme, qui se déroulera sur une période de trois mois, permettra aux bénéficiaires d'acquérir des connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la gestion et de la valorisation des déchets organiques.

Cette approche innovante ouvre la voie à la création d'activités génératrices de revenus, tout en répondant aux enjeux environnementaux locaux. Cette initiative marque une étape importante dans le développement de l'économie verte à Mongo et témoigne de l'engagement des acteurs locaux en faveur d'un développement durable et inclusif.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
