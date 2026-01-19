Tchad : au Hadjer Lamis, un adolescent tué par des éléphants à Tourba

Un drame s’est produit dans la localité de Hassaballari, située dans la sous-préfecture de Tourba, dans la province du Hadjer-Lamis. Un jeune berger âgé de 15 ans a tragiquement perdu la vie après avoir été attaqué par des éléphants.



Alors qu’il gardait son troupeau de chèvres, l’adolescent a été surpris par un groupe de pachydermes qui l’a violemment chargé, lui causant des blessures mortelles. Ce tragique incident met une nouvelle fois en lumière la recrudescence des conflits entre l’homme et la faune sauvage dans cette zone.



Depuis une dizaine d’années, cette partie de la province est régulièrement confrontée à des tensions persistantes entre les populations locales et les éléphants. Les incursions de plus en plus fréquentes de ces animaux menacent la sécurité des habitants, de leurs biens et de leur bétail, suscitant une vive inquiétude au sein des communautés riveraines.