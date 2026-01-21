Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : au Sila, succès de l'initiative de réconciliation communautaire


Alwihda Info | Par Béchir Ahmat - 21 Janvier 2026



Tchad : au Sila, succès de l'initiative de réconciliation communautaire
Le député du département d’Abdi, Ibrahim Mahamat Tchoumbi réconcilie les habitants de 80 villages. Dans le cadre de ses efforts pour promouvoir la coexistence pacifique, le député Ibrahim Mahamat Tchombé s'est rendu sur le terrain dans le village de Kourio, dans le département d'Abdi, dans le Sila, ce lundi 19 janvier 2026.

Cette visite fait suite à des différends entre les habitants de la localité, au sujet de la chefferie traditionnelle, certains d'entre eux ayant décidé de boycotter le chef actuel. Après une série de discussions et de rencontres avec les habitants, les chefs traditionnels et les religieux, le député a réussi à conclure un accord de paix entre les parties en conflit.

Cet accord prévoit que les habitants acceptent le chef actuel, dans le but de renforcer la coexistence pacifique dans la province. Cette réconciliation concerne les habitants de 80 villages de la province d'Abdi et constitue une étape importante vers la coexistence dans la région de Sila.

Cette avancée s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du système décentralisé au Tchad, et du renforcement du rôle des autorités législatives dans la promotion de la coexistence pacifique entre les populations.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 20/01/2026

Tchad : l’ADID prime les 5 meilleurs élèves de chaque classe de l’école officielle de Dray Mbassa

Tchad : l’ADID prime les 5 meilleurs élèves de chaque classe de l’école officielle de Dray Mbassa

Tchad : plaidoyer institutionnel pour l’autonomisation des femmes à Abéché Tchad : plaidoyer institutionnel pour l’autonomisation des femmes à Abéché 20/01/2026

Populaires

Tchad : un nouveau-né abandonné dans la rue à Moundou survit miraculeusement

20/01/2026

Le Tchad et la Biélorussie signent un accord de coopération militaro-technique

20/01/2026

Burkina : coopération bilatérale, des perspectives avec l’Iran et la Suisse

20/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 20/01/2026 - Ahmad Youssouf Ali

Les paradoxes de la paix « trumpienne » : escalades, voltefaces et recomposition des alliances géopolitiques

Les paradoxes de la paix « trumpienne » : escalades, voltefaces et recomposition des alliances géopolitiques

Tchad : Polygamie et cohésion familiale, entre solidarité et conflits silencieux Tchad : Polygamie et cohésion familiale, entre solidarité et conflits silencieux 17/01/2026 - Ndafogo Salmanou Ludovic

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter