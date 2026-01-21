Tchad : au Sila, succès de l'initiative de réconciliation communautaire

Le député du département d’Abdi, Ibrahim Mahamat Tchoumbi réconcilie les habitants de 80 villages. Dans le cadre de ses efforts pour promouvoir la coexistence pacifique, le député Ibrahim Mahamat Tchombé s'est rendu sur le terrain dans le village de Kourio, dans le département d'Abdi, dans le Sila, ce lundi 19 janvier 2026.



Cette visite fait suite à des différends entre les habitants de la localité, au sujet de la chefferie traditionnelle, certains d'entre eux ayant décidé de boycotter le chef actuel. Après une série de discussions et de rencontres avec les habitants, les chefs traditionnels et les religieux, le député a réussi à conclure un accord de paix entre les parties en conflit.



Cet accord prévoit que les habitants acceptent le chef actuel, dans le but de renforcer la coexistence pacifique dans la province. Cette réconciliation concerne les habitants de 80 villages de la province d'Abdi et constitue une étape importante vers la coexistence dans la région de Sila.



Cette avancée s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du système décentralisé au Tchad, et du renforcement du rôle des autorités législatives dans la promotion de la coexistence pacifique entre les populations.