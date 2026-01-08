Alwihda Info
TCHAD

Tchad : elle tente d'introduite de la drogue en prison, ​par amour pour son mari incarcéré


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 8 Janvier 2026


​Par amour pour son mari incarcéré à N’Djaména, une femme a tenté de lui faire parvenir du tramadol, une substance interdite.


Credit : World Organisation Against Torture
Une femme a été interpellée alors qu’elle tentait d’introduire du tramadol, une substance strictement interdite, à son mari incarcéré. Les faits se sont produits lors d’une visite en milieu carcéral, au moment où la gendarmerie a procédé à un contrôle. Accompagnée d’un moto-taximan chargé du transport, la jeune femme a été arrêtée avant que la drogue ne puisse parvenir au détenu.

Placée en garde à vue, elle a reconnu les faits lors de son audition, expliquant avoir agi sous la demande insistante de son mari. Ce dernier, identifié comme le commanditaire, a également admis sa responsabilité dans cette tentative d’introduction de substance illicite. Tous deux ont alors été poursuivis pour détention et tentative de livraison de produit toxique.

À l’issue du procès, le tribunal a déclaré le couple coupable et les a condamnés à des peines de prison avec sursis, tenant compte de la reconnaissance des faits et de l’absence d’antécédents judiciaires. En revanche, le moto-taximan, dont l’enquête a établi qu’il ignorait la nature de la marchandise transportée, a été relaxé par la justice.



