Tchad : l’Association Pont de Paix lance officiellement ses activités

L’Association Pont de Paix a officiellement lancé ses activités lors d’un point de presse tenu le mardi 20 janvier 2026 au Musée national. Face aux défis persistants liés aux tensions sociales, et au besoin de renforcer la cohésion nationale, cette nouvelle organisation citoyenne ambitionne de devenir un acteur clé de la promotion de la paix et du vivre-ensemble au Tchad.



Dans son allocution, le président de l’Association Pont de Paix, Mahamat Noh Alwali, a indiqué que l’initiative est portée par des jeunes issus des 23 provinces du pays. Il a déclaré que l’organisation se donne pour mission de contribuer activement à la prévention des conflits et à la consolidation de la paix durable.



Selon lui, la paix ne doit pas être perçue comme un simple idéal, mais comme un engagement quotidien et une responsabilité collective. Le président a également expliqué que le nom Pont de Paix n’a pas été choisi au hasard. Il symbolise la volonté de relier les communautés, de dépasser les divisions sociales et les clivages politiques, afin de bâtir des liens solides fondés sur le dialogue, la confiance et la compréhension mutuelle.



En effet, il a déclaré que sur le plan opérationnel, l’association prévoit la mise en place d’une brigade digitale chargée de lutter contre les fausses informations et les discours de haine sur les réseaux sociaux. Il soutient qu’un système d’alerte précoce sera également instauré pour détecter, prévenir et désamorcer les tensions locales dans les différentes provinces avant qu’elles ne dégénèrent en conflits ouverts.



L’action de Pont de Paix s’articule autour de quatre piliers majeurs : la prévention des conflits et la médiation par le dialogue ; l’éducation à la paix ; le sport et la culture comme vecteurs de cohésion sociale ; le développement communautaire au service des populations. Mahamat Noh Alwali a par ailleurs rappelé que la paix ne se limite pas à l’absence de guerre. Elle englobe l’éducation, la santé communautaire, la justice sociale et la volonté de vivre ensemble.



Sans un climat apaisé, aucun développement durable ne peut se construire. À l’issue de ce point de presse, l’Association Pont de Paix a lancé un appel aux pouvoirs publics, aux partenaires nationaux et internationaux, aux médias ainsi qu’à l’ensemble des citoyens, afin de s’engager collectivement pour faire la paix une réalité durable au Tchad.