Tchad : la CNDH reçoit un important lot de matériels informatiques grâce au Projet PAPPE

Alwihda Info | Par Hibé Ouadjouli Evarist - 20 Janvier 2026



La mission de ce projet vise à accompagner les institutions nationales afin qu'elles puissent exercer pleinement leurs mandats constitutionnels, avec professionnalisme, indépendance et efficacité.

À travers le Projet d'Appui au Parlement et aux Processus Électoraux (PAPPE), mis en œuvre par le Centre Européen d'Appui Électoral (ECES), avec le financement de l'Union européenne, une cérémonie de remise officielle de matériels informatiques constitués de 23 ordinateurs et 23 imprimantes, s'est tenue ce mardi 20 janvier 2026 dans les locaux de la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH).



Dans son discours, la Coordinatrice du PAPPE/ECES Mme Madjiguéné Thiam, a rappelé la mission claire de ce projet qui selon elle, vise à accompagner les institutions nationales afin qu'elles puissent exercer pleinement leurs mandats constitutionnels, avec professionnalisme, indépendance et efficacité.



« Depuis la première phase du PAPPE, l'appui à la CNDH a été pensé de manière globale et cohérente. Il a combiné le renforcement des capacités humaines, l'appui stratégique, la modernisation des outils de travail et le renforcement de la présence de la CNDH sur le terrain afin de garantir un impact réel et durable », a-t-elle ajouté.



Mme Thiam a souligné que ces équipements informatiques constituent un levier essentiel pour améliorer la performance institutionnelle de la CNDH, renforcer la gestion des plaintes, optimiser la documentation des violations, faciliter la production de rapports et soutenir la transition numérique engagée par l'institution.



De son côté, le chargé de programme de la Délégation de l'Union européenne, José Suarez, a salué le rôle essentiel de la CNDH comme « sentinelle des libertés » et pilier de l’État de droit dans un Tchad engagé dans une transition démocratique. Il a réaffirmé l’engagement de l’Union européenne, dont les valeurs fondamentales, dignité humaine, liberté, démocratie, égalité, guident son partenariat avec le Tchad.



Selon lui, le soutien apporté via le PAPPE, mis en œuvre par le Centre Européen d’Appui Électoral (ECES), a permis durant sa première phase de renforcer significativement les capacités de la CNDH. Les actions menées comprennent :

-Des formations dans des domaines clés : techniques de rapportage, plaidoyer, leadership, gestion des conflits électoraux et communication stratégique ;

-Un appui à l’élaboration de la Stratégie Genre 2026–2030 de la CNDH ;

-La réalisation d’un suivi historique avec la visite de 44 établissements pénitentiaires pour surveiller les conditions de détention.



Il a rappelé que c'est pour clôturer cette phase, et consolider l’autonomie opérationnelle de l’institution, que l’UE a procédé à la remise de cet important lot de matériel, comprenant 23 ordinateurs et 23 imprimantes. Il est à préciser qu'un lot composé de trois véhicules Toyota Land Cruiser avait été déjà réceptionné par la CNDH.



Pour lui, ces matériels visent à faciliter les déplacements sur le terrain, et à améliorer le traitement des plaintes ainsi que l’archivage des preuves. Le président de la CNDH Belngar Larmé Jacques a déclaré lors de la réception de ce don : « Un don n'a pas de prix, c'est pas la quantité qui compte mais plutôt le geste. C'est la détermination et l'engagement de l'UE et du projet ECES qui est important ici à souligner. Ces ordinateurs sont destinés aux chefs d'antennes ».



Il a mis en garde certains chefs d'antennes, régulièrement payés, et qui s'arrogent le luxe de rester ici à N'Djamena, dit-il en abandonnant le poste et pensant bénéficier des mêmes prérogatives que ceux qui sont sur le terrain. Belngar Larmé Jacques a plaidé pour une révision de ce protocole d'accord auprès de l'Union européenne, afin de permettre à la CNDH de poursuivre son travail.





