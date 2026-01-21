Alwihda Info
TCHAD

Tchad : nomination d'un nouveau préfet de département de Korbol


Alwihda Info | Par Alwihda - 21 Janvier 2026


Par Décret N°041/PR/PM/MATD/2026 du 21 janvier 2026, Monsieur TAHIR WADJI AHMAT KOSSO est nommé préfet du Département de Korbol, dans la Province du Moyen Chari, en remplacement de Monsieur MOUSSA BECHIR TERAP, appelé à d'autres fonctions.


