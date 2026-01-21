|
TCHAD
Tchad : nomination d'un nouveau préfet de département de Korbol
Alwihda Info | Par Alwihda - 21 Janvier 2026
Par Décret N°041/PR/PM/MATD/2026 du 21 janvier 2026, Monsieur TAHIR WADJI AHMAT KOSSO est nommé préfet du Département de Korbol, dans la Province du Moyen Chari, en remplacement de Monsieur MOUSSA BECHIR TERAP, appelé à d'autres fonctions.
Dans la même rubrique :
Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
|
A NE PAS MANQUER
Populaires
TRIBUNE & DEBATS
POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou
La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle