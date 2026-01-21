Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : plus de 200 armes récupérées lors d’une opération de sécurité dans le Barh-Koh


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 21 Janvier 2026



Dans la province du Moyen-Chari, le délégué général du gouvernement, Abdraman Ahmat Bargou et les forces de défense et de sécurité ont présenté, ce 20 janvier 2026, un important lot d’armes récupérés auprès des civils.

Au total, 214 armes ont été saisies lors d’opérations menées dans plusieurs localités du département du Barh-Koh, province du Moyen-Chari. Ces saisies entrent dans le cadre d’une vaste campagne de désarmement des civils lancée depuis environ deux semaines par les autorités provinciales.

S’exprimant devant les journalistes, le délégué général du gouvernement, Abdraman Ahmat Bargou a félicité les forces de sécurité pour leurs engagements sur le terrain. Il a indiqué que l’opération se poursuivra jusqu’à l’atteinte de son objectif principal : réduire la circulation illégale des armes dans la province. Cette action s’inscrit dans la vision des autorités pour l’année 2026, axée sur le retrait total des armes détenues par les civils.

Selon lui, cette campagne vise avant tout à renforcer la sécurité, prévenir les conflits et favoriser la paix entre les communautés. Il a également invité la population à collaborer avec les autorités, notamment en dénonçant les détentions illégales d’armes.

Le délégué général a enfin insisté sur l’importance du dialogue et des solutions pacifiques pour régler les différends. Les forces de défense et de sécurité ont, quant à elles, reçu des encouragements pour poursuivre les opérations de sécurisation sur toute l’étendue de la province.


