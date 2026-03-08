Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : résilience et engagement au cœur de la Journée internationale de la femme au Salamat


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 8 Mars 2026


Le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara, représentant le délégué général du Gouvernement, a officiellement présidé ce 8 mars 2026 à Am-Timan, chef-lieu de la province, les festivités marquant la Journée internationale de la femme (JIF), édition 2026, couplées à la clôture de la Semaine nationale de la femme tchadienne (SENAFET). La cérémonie s’est tenue au sein de la commune d’Am-Timan.


Tchad : résilience et engagement au cœur de la Journée internationale de la femme au Salamat
Les femmes du Salamat ont célébré cette journée par une grande manifestation marquée par la présence des autorités civiles et militaires, des organisations féminines ainsi que des élèves issus de différents établissements scolaires.

Angèle Nanitan, représentant la présidente du comité d’organisation, a exprimé sa profonde gratitude à l’endroit de tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement.

De son côté, le délégué provincial de la Femme, Al-Mahdi Ahmat Al-Mahdi, a réaffirmé son engagement à soutenir les femmes dans leurs efforts visant à améliorer leurs conditions de vie et à renforcer leur place dans la société.

Dans son allocution, le secrétaire général de la province, Maab Mara, a souligné que les femmes du Salamat ont une fois de plus démontré leur résilience, leur détermination et leur capacité à s’imposer comme des actrices incontournables du changement et du développement.

À l’issue de la cérémonie, les participantes ont formulé plusieurs recommandations à l’endroit du gouvernement, notamment le renforcement de la scolarisation des filles, l’intensification de la lutte contre les violences basées sur le genre et la promotion de l’égalité des chances.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 06/03/2026

Tchad : l'Assemblée nationale met les femmes au cœur du débat politique à l'occasion de la SENAFET

Tchad : l'Assemblée nationale met les femmes au cœur du débat politique à l'occasion de la SENAFET

Tchad : le général Ismat Issakha Acheikh dote les forces de défense du Salamat en moyens roulants Tchad : le général Ismat Issakha Acheikh dote les forces de défense du Salamat en moyens roulants 06/03/2026

Populaires

Tchad : un conflit autour d’un puits d’eau fait cinq morts à Seta au Chari-Baguirmi

07/03/2026

N'Djamena : Relax Auto École offre une "Bourse Ramadan Kareem" de formation en conduite à 50 moto-taximen

07/03/2026

Tchad : une journée scientifique sur le droit positif organisée à l’Université de N’Djamena

07/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 05/03/2026 - Mahamat Charfadine

Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes

Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

ANALYSE - 03/03/2026 - Me Fayçal Megherbi

La Cour administrative d’appel de Versailles annule les refus implicites de la préfecture du Val d’Oise

La Cour administrative d’appel de Versailles annule les refus implicites de la préfecture du Val d’Oise

Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour 26/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter