Tchad : résilience et engagement au cœur de la Journée internationale de la femme au Salamat

Les femmes du Salamat ont célébré cette journée par une grande manifestation marquée par la présence des autorités civiles et militaires, des organisations féminines ainsi que des élèves issus de différents établissements scolaires.



Angèle Nanitan, représentant la présidente du comité d’organisation, a exprimé sa profonde gratitude à l’endroit de tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement.



De son côté, le délégué provincial de la Femme, Al-Mahdi Ahmat Al-Mahdi, a réaffirmé son engagement à soutenir les femmes dans leurs efforts visant à améliorer leurs conditions de vie et à renforcer leur place dans la société.



Dans son allocution, le secrétaire général de la province, Maab Mara, a souligné que les femmes du Salamat ont une fois de plus démontré leur résilience, leur détermination et leur capacité à s’imposer comme des actrices incontournables du changement et du développement.



À l’issue de la cérémonie, les participantes ont formulé plusieurs recommandations à l’endroit du gouvernement, notamment le renforcement de la scolarisation des filles, l’intensification de la lutte contre les violences basées sur le genre et la promotion de l’égalité des chances.