Tchad : tentative d'assassinat contre son père, 10 ans de prison ferme

Un prévenu détenu à la maison d'arrêt de Klessoum a été présenté ce mercredi 21 janvier 2026 devant le tribunal. Il était poursuivi pour consommation de drogue et d'alcool, et surtout pour des menaces de mort proférées à l'encontre de son propre père.



Dans son procès-verbal, le père de l'accusé, qui n'était pas présent à l'audience, a raconté que son fils avait tenté de l'assassiner. « Dieu merci, j'ai pu prendre la fuite et refermer la porte sur lui », a-t-il expliqué.



L'accusé a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a justifié son geste en déclarant : « C'est parce que des membres de ma famille m'ont énervé. Je me suis soûlé pour me venger. » Après avoir examiné son dossier, le procureur de la cour a requis une peine de dix ans d'emprisonnement ferme, accompagnée d'une amende de 200 000 de FCFA.



La sentence a été prononcée en ces termes. Une demande de transfert du condamné vers la prison de Korotoro a également été formulée.