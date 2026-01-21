Alwihda Info
TCHAD

Tchad : tournée de suivi et d'évaluation du délégué de l’Education nationale du Kanem


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 21 Janvier 2026



Le délégué provincial de l’Éducation nationale et de la Promotion civique du Kanem, Tahir Mahamat Abakar, effectue actuellement une tournée de terrain à travers la province. Il y est accompagné de ses proches collaborateurs.

Cette mission s’inscrit dans le cadre du suivi et de l’évaluation des activités pédagogiques et administratives menées au sein des différentes inspections départementales et pédagogiques. Le délégué Tahir Mahamat Abakar a « exprimé sa reconnaissance envers les différents acteurs rencontrés sur leur lieu de travail ».

Il a « rappelé que l’objectif principal de cette mission est de renforcer la gouvernance éducative locale, d’identifier les défis rencontrés sur le terrain et de proposer des pistes d’amélioration concrètes » . La délégation a déjà visité plusieurs localités, notamment Amdoback, Motoa, Mondo, Tomodé et Djara.

À chaque étape, l’équipe commence par présenter ses civilités aux autorités administratives et traditionnelles locales, dans un esprit de respect et de collaboration. Elle organise ensuite des séances de travail avec les responsables des établissements scolaires, les inspecteurs et les enseignants.

Ces rencontres permettent d’évaluer l’état d’avancement des programmes pédagogiques, de visiter les salles de classe afin de constater les conditions d’enseignement, de vérifier la présence effective des enseignants, et de recueillir les doléances exprimées par les différents acteurs du système éducatif.

Parmi les préoccupations fréquemment soulevées figurent le manque d’infrastructures, l’insuffisance de matériel didactique, les difficultés d’accès à certaines zones enclavées, ainsi que les besoins en formation continue du personnel enseignant. La mission se poursuivra dans les autres départements de la province, afin de garantir une couverture complète et équitable de l’ensemble du territoire.


