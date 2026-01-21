Alwihda Info
TCHAD

Tchad : un moto-taximan condamné pour trafic d’armes implore la clémence du tribunal


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 21 Janvier 2026



Un chauffeur de moto-taxi a été arrêté à la frontière entre le Tchad et la Centrafrique, puis condamné à une amende de 5 millions de FCFA pour trafic d’armes à feu. Interpellé et initialement emprisonné au Sud et jugé, il a été transféré à la prison de Korotoro.

C’est là que l’accusé est tombé malade, ce qui a motivé son transfert vers N’Djamena pour recevoir des soins. Une fois soigné, il a été ramené à la maison d’arrêt de Klessoum. Ce mercredi 21 janvier 2026, il a comparu devant le tribunal de grande instance de N’Djamena pour répondre des faits qui lui sont reprochés.

À la barre, l’accusé a expliqué que son seul tort était de ne pas avoir pris le temps de vérifier le colis qu’un commerçant lui avait confié. Il a simplement effectué sa course, mais a été interpellé par les forces de l’ordre lors d’un contrôle. C’est à ce moment, lors de la fouille, qu’il a découvert avec stupéfaction que le colis contenait des armes à feu. Il a précisé exercer le métier de moto-taximan depuis cinq ans, et a affirmé que c’était la première fois qu’il était arrêté et accusé d’un tel délit.

Après les réquisitions du procureur, le juge l’a interrogé sur sa situation. L’homme a alors déclaré ne pas avoir les moyens de payer l’amende de 5 millions de FCFA, invoquant sa précarité financière familiale et ses problèmes de santé.


