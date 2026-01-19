Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Tchad : vœux du corps diplomatique au chef de l’Etat


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 20 Janvier 2026



Tchad : vœux du corps diplomatique au chef de l’Etat
Le président de la République, chef de l’État, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a reçu ce matin, au Palais Toumaï, les vœux de nouvel an du corps diplomatique accrédité au Tchad.

Une cérémonie qui a permis au chef de l’État de tracer les grandes orientations de la diplomatie tchadienne pour l’année 2026 et réaffirmer l’engagement du Tchad en faveur de la paix, de la stabilité régionale, du respect du droit international et du renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale. Ils sont 44 ambassadeurs et représentants des organisations internationales, venus renouveler leur engagement aux côtés du Tchad et réaffirmer leur attachement au partenariat et au dialogue.

Au nom du corps diplomatique, le vice-doyen, Mohaman Sani Tanimou, ambassadeur de la République du Cameroun, a adressé ses vœux de réussite, de santé et de bonheur au chef de l’État, à sa famille, aux institutions de la République et au peuple tchadien. Il a salué également les efforts constants du président de la République en faveur de la paix, de la stabilité et du développement.

En réponse, le président de la République a exprimé sa reconnaissance pour l’accompagnement et la solidarité des partenaires du Tchad. Il a également réaffirmé la volonté du pays de renforcer la coopération bilatérale et multilatérale, de consolider le dialogue diplomatique et de promouvoir des partenariats durables.

Face à la persistance des crises au Soudan et en Libye, le chef de l’État a exprimé sa vive préoccupation tout en rappelant l’engagement humanitaire du Tchad et son soutien aux solutions politiques inclusives sous l’égide des Nations unies. Sur le plan international, le président de la République a plaidé pour une réforme du Conseil de Sécurité de l’ONU, afin de garantir une représentation permanente et équitable de l’Afrique.

Au-delà du protocole, cette cérémonie dessine les grandes priorités de la diplomatie tchadienne pour 2026 : préserver la stabilité, renforcer les alliances stratégiques et inscrire l’action du Tchad dans une dynamique régionale et internationale renforcée.


Tchad : vœux du corps diplomatique au chef de l’Etat


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 19/01/2026

Décentralisation : Le Mayo-Kebbi Ouest se dote d'un siège et lance son budget 2026

Décentralisation : Le Mayo-Kebbi Ouest se dote d'un siège et lance son budget 2026

Justice : Le Barreau du Tchad scelle son alliance avec le Garde des Sceaux Justice : Le Barreau du Tchad scelle son alliance avec le Garde des Sceaux 19/01/2026

Populaires

Incursion accidentelle au Tchad : les Forces de soutien rapide expriment leurs regrets

19/01/2026

Tchad : nominations au Secrétariat général du Gouvernement

19/01/2026

Tchad : Rentrée solennelle de la 20ᵉ promotion de l’ENA placée sous le signe de la réforme de la haute fonction publique

19/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 17/01/2026 - Ndafogo Salmanou Ludovic

Tchad : Polygamie et cohésion familiale, entre solidarité et conflits silencieux

Tchad : Polygamie et cohésion familiale, entre solidarité et conflits silencieux

Pourquoi dépensons-nous plus pour nos morts que pour nos vivants ? Pourquoi dépensons-nous plus pour nos morts que pour nos vivants ? 17/01/2026 - Barra Lutter

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter