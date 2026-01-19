Tchad : vœux du corps diplomatique au chef de l’Etat

Le président de la République, chef de l’État, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a reçu ce matin, au Palais Toumaï, les vœux de nouvel an du corps diplomatique accrédité au Tchad.



Une cérémonie qui a permis au chef de l’État de tracer les grandes orientations de la diplomatie tchadienne pour l’année 2026 et réaffirmer l’engagement du Tchad en faveur de la paix, de la stabilité régionale, du respect du droit international et du renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale. Ils sont 44 ambassadeurs et représentants des organisations internationales, venus renouveler leur engagement aux côtés du Tchad et réaffirmer leur attachement au partenariat et au dialogue.



Au nom du corps diplomatique, le vice-doyen, Mohaman Sani Tanimou, ambassadeur de la République du Cameroun, a adressé ses vœux de réussite, de santé et de bonheur au chef de l’État, à sa famille, aux institutions de la République et au peuple tchadien. Il a salué également les efforts constants du président de la République en faveur de la paix, de la stabilité et du développement.



En réponse, le président de la République a exprimé sa reconnaissance pour l’accompagnement et la solidarité des partenaires du Tchad. Il a également réaffirmé la volonté du pays de renforcer la coopération bilatérale et multilatérale, de consolider le dialogue diplomatique et de promouvoir des partenariats durables.



Face à la persistance des crises au Soudan et en Libye, le chef de l’État a exprimé sa vive préoccupation tout en rappelant l’engagement humanitaire du Tchad et son soutien aux solutions politiques inclusives sous l’égide des Nations unies. Sur le plan international, le président de la République a plaidé pour une réforme du Conseil de Sécurité de l’ONU, afin de garantir une représentation permanente et équitable de l’Afrique.



Au-delà du protocole, cette cérémonie dessine les grandes priorités de la diplomatie tchadienne pour 2026 : préserver la stabilité, renforcer les alliances stratégiques et inscrire l’action du Tchad dans une dynamique régionale et internationale renforcée.